Blijf me verbazen over het aantal mensen die alles maar geloven zolang het maar niet van de MSM afkomt, want je kan ze de reinste onzin verkopen, als je daar maar tegen bent. Die bronnen hebben geen motieven, verdienmodel, doel or groter plan schijnbaar. gewoon meteen delen want het zal wel ok zijn, fuck de feiten en "zelf onderzoek doen" in zo'n geval.

Als ik een slechter mens was zag ik er wel brood in.