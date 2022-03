In de Azijnbode is het allemaal de schuld van de domme boosburger, in De Volkskrant wordt nog gezucht dat het wel logisch is dat de landelijke politiek steeds meer mandaat verliest op gemeenteniveau, voor gewone gemeenteburgers is het in principe een goede zaak dat het mandaat meer dan ooit naar lokale partijen is gegaan, maar al met al is iedereen alweer vergeten dat er woensdag verkiezingen waren. Want de helft ging niet. Die helft is terug te vinden op de kaarten van de nieuwe Grote Boosatlas. Die helft is ook de cultureel ondemocratische nieuwe Nederlander, die het woord ‘verkiezingen’ niet eens kan spellen sinds zelfs de PvdA niemand meer weet te ronselen in de moskee. En die helft is het echt niet domme deel van Nederland dat door heeft dat het ook lokaal niet meer uitmaakt wat je stemt, omdat de belangrijkste onderwerpen ( volkshuisvesting de woningmarkt, milieubeleid het klimaat, (jeugd)zorg, on veiligheid en supranationale herindeling) bepaald worden op (inter)nationaal niveau. En daar heb je niets meer over te zeggen. Gelukkig gaat iedereen van Halsema en Aboutaleb tot dinges-hoe-heet-ze van BiZa onderzoeken wat er mis ging. Zodat er over een half jaar een rapportje in de la kan en ze nooit hardop hoeven zeggen wat er mis ging, en gaat. Want iedereen is nu alweer vergeten dat er eerder deze week iets met wijkhuizen, kliko’s en beleefd knikkende mensen achter grijze tafels was.