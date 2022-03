We wisten niet dat het bestond, maar het bestaat! Vaginale Vaatwastabletten! Bruistabletjes voor de aangeharkte retteketetjes. Pil in de mik en weer schoon gaan met die banaan. Maar die voorbipsparels zijn helegaar nergens voor nodig! Uw poes maakt zichzelf schoon. De Vereniging tegen de Kwakzalverij wil misvattingen over vaginaproducten de wereld uit helpen: je vagina is zelfreinigend. "Parels, vernauwingsstaven en jade eieren horen daar niet in thuis." (RTL Wereldnieuws). Toch even gekeken wat die nou kosten, die vaginale bruistabletten, die dus voor geen 23 centimeter werken. En kijkt u aub ook uit met de "vernauwingsstaaf". Want dat levert volgens Lareb een brandend poppenhuiskutwerk op.