Ik heb ook zo'n buurman gehad. Ging weken lang de hele buurt rond om iedereen te vertellen dat er aan de boom in mijn voortuin takjes zaten, die uitstaken, en dat dit gevaarlijk was voor zijn enige kind. (Tevens ook meteen het enige kind in de straat!) Ik wist van niks. Staat er op een zekere dag een heuse wijkmanager voor mijn deur, om mij te vertellen dat er al wekenlang klachten circuleren over dat lullige boompje van mij in mijn voortuin, waar inderdaad, je raad het al, takjes aan zitten! (Het is toch ongelooflijk dat er aan een boom takjes zitten?) Afijn, ik zeg tegen die wijkmanager, kunt u precies aangeven wat het probleem is? Dus die wijkmanager haalt serieus een rolmaat tevoorschijn, en gaat alles opmeten. Er bleken maar liefst twee takjes zo'n tien centimeter te ver uit te steken. Dus ik mijn kniptangetje pakken en die twee takjes er af knippen. Buurman komt er bij staan. Overbuurvrouw komt er bij staan. Overbuurman komt er bij staan. Dus ik tegen die clowns: Volgende keer hè? Gewoon even aanbellen als je ergens last van hebt. Ik spreek gewoon Nederlands en mijn bel werkt dus echt! Je kunt natuurlijk wel ruiken dat dit niet het einde van het verhaal was, want daarna is die buurman nog even een paar weken doorgegaan over de boom, uiteraard weer geheel achter mijn rug om, die nu toch echt omgezaagd moest worden, want die takjes, hè? De wijkmanager kwam op een gegeven moment niet meer langs na belletje nummer zoveel, want die snapte ook wel dat het niks was.