We waren onverdeeld enthousiast over de enige logische volgende stap voor de mensheid: een VR-wereld onder het bewind van Mark Zuckerberg waar het gehele leven zich voortaan zal voltrekken: werk, commercie, onderwijs, fitness, entertainment, gaming en socializen. En dan denkt u natuurlijk; ja maar waar vinden groepsverkrachtingen dan plaats? Nou, dat kan er dus ook!

"Within 60 seconds of joining — I was verbally and sexually harassed — 3–4 male avatars, with male voices, essentially, but virtually gang raped my avatar and took photos — as I tried to get away they yelled — “don’t pretend you didn’t love it” and “go rub yourself off to the photo”. A horrible experience that happened so fast and before I could even think about putting the safety barrier in place. I froze. It was surreal. It was a nightmare."

@Nina Jane Patel nam trouwens niet zomaar deel aan de 'bijeenkomst'. Ze was beta-tester voor Meta's VR-platform Horizon Worlds én is zelf oprichter van "world's safest metaverse for kids" genaamd Kabuni. Alles voor de kinderen.

Facebook (dat eigenlijk Meta heet) betreurt het ontstane beeld. "We’re sorry to hear this happened. We want everyone in Horizon Venues to have a positive experience, easily find the safety tools that can help in a situation like this — and help us investigate and take action. Horizon Venues should be safe, and we are committed to building it that way. We will continue to make improvements as we learn more about how people interact in these spaces, especially when it comes to helping people report things easily and reliably."

