TWAALF in de min voor Mark, nog steeds minus 9 voor de Partij zonder Pieter, bij de heksenwaag van Kaag verbranden vijf stoeltjes en ook de meloensabbelaars van Farisegers, die een tijd een +1 peilden, houden weer de nul. Collectief is is MINUS 26 zetels voor de Rutte Doctrine, wat het totaal op slechts een derde van de zetels brengt. Er zijn onderhand meer mensen die getekend hebben voor een onverdeeld open Nederland, dan er kiezers over blijven voor de vvd. Waar is de Dijkhoff van een jaar geleden die deze stormvloed kan keren? Want Sophie Hermans zal haar vinger in heel veel voordeuren moeten stoppen om kiezers te behouden - en dan mag ze hopen dat het niet harder gaat waaien, want dan is ze straks zelf als eerste uit haar stoeltje geblazen. Ondertussen staan JA21 en Volt op +13 (!) en +10 (!?). Maar ja, daar kopen ze bij de gemeenteraadsverkiezingen volgende maand weinig voor. Deze peilings lijken vooral goed nieuws voor lokale partijen. En dat is weer goed nieuws voor lokale democratieën.