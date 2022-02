Oeh Zizek, krijgen we nu ook het doodgezwegen 'debat' met hem en Peterson te zien? "WHERE ARE THE MARXISTS!?"

Maar in dit filmpje legt Zizek Peterson's verdienmodel bloot:

"Whatever I say, you can sell it as a wisdom"

Komt dat Richard Wolff debat nog nu Peterson weer terug is?

Sorry, ik ben gewoon boos dat Peterson Kermit's stem heeft afgepakt.

www.youtube.com/watch?v=PCY0aeUx-Ns