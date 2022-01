10. Hitlergroet

Cliënt is stucadoor, en oefent in zijn vrije tijd. Hij heeft die arm nodig om wanden glad te maken.

9. Bellen achter het stuur

Cliënt is 24 uur per dag beschikbaar bij de ZelfmoordTelefoon (0800-0113). Als hij niet opneemt, gaat er iemand dood.

8. Wildplassen

Cliënt is freelance stikstof-rapporteur bij Natura2000. Bij stikstof-arme gebieden grijpt hij zelf in met een persoonlijke emissie.



7. Zonder licht fietsen

Cliënt is rapporteur bij Nacht van de Nacht, die de donkerste gebieden rapporteert in opdracht van stichting Natuur en Milieu. Dan kan je niet met groot licht gaan rondrijden op Schiermonnikoog.



6. Zwartrijden zonder mondkapje

Cliënt doet onderzoek naar racisme bij het GVB, en heeft derhalve vrijstelling van de coronamaatregelen.



5. 100 dozen illegaal vuurwerk onder het bed

Cliënt is activist bij De Stichtingn Alternatieve Gewasbescherminig. Hij gebruikt Cobra6 om vogels van akkers te verjagen.



4. Dertig cm groot mes in broekzak

Cliënt is in vorig leven hovenier geweest, en heeft daar een niet te onderdrukken drang tot snoeien aan overgehouden.



3. Homo's van flat afgooien

Cliënt is onbezoldigd vrijwilliger bij de ongedierte-bestrijding. Als hij een muskusrat over straat ziet lopen, zal hij er alles aan doen om onze dijken te beschermen.



2. Iemands adres op internet zetten

Cliënt is part-timer bij de Kamer van Koophandel én het Kadaster. Hij weet niet beter.



1. Bivakmuts in auto

Cliënt is installateur. Hij heeft die bivakmuts nodig voor werk in kruipruimtes.