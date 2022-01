Echt jongens, wat is Nederland toch ook een SCHIJTLAND met benepen SCHIJTINWONERS. Is er een of ander klimpark open. Kunnen mensen (maar voornamelijk kinderen) een beetje ravotten en in bomen klimmen enzo. Komt er een volslagen Calimero met zand in zijn of haar kudt langs, die het er NIET MEE EENS IS dat het klimpark open is, en die gaat het klimpark vervolgens aangeven en verklikken bij de burgemeester. En dan moet het klimpark dicht. Dankzij een voorbijganger. Die ervoor zorgt dat een klimpark moet sluiten. Dan scoor je echt een 10 op de Schaal van Rost van Tonningen. Wij willen graag de contactgegevens van de klager voor een welverdiende beloning van fl 7,50.