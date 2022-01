"In Frankrijk zie je met de opkomst van de extremist Zemmour hoe hoog anti-establishment emoties kunnen oplopen." - Rene Cuperus 2022

Extremist?

“Volgens mij had de verwestersing van de moslims al veel verder gevorderd kunnen zijn. Dat enkele kinderen van de gastarbeiders van vroeger nu als salafisten aan het vechten zijn in Syrië is toch dramatisch? Mijn vrees is dat veel moslims niet integreren in onze westerse democratische rechtsstaat omdat ze onze manier van leven ‘onrein’ vinden. Dat integreert natuurlijk moeilijk, en lijkt te leiden tot een gesegregeerde samenleving. Tel uit je winst.

We hebben nu voor het eerst in de wereldgeschiedenis migranten die de samenleving waarin ze terecht zijn gekomen, afkeuren. Dat is zeer ongebruikelijk in de migratiegeschiedenis, en de vraag is hoe daarmee om te gaan. Tegenover zogenaamde progressieven die zo pro-migratie zijn, zeg ik: Je mag pas jubelen over migratie, als je weet hoe je van integratie een succes kan maken. Dat antwoord zijn ze nog steeds schuldig.”

"Voor alle kerkverlaters uit de jaren 1960 is de islam een herbevestiging van de kwade kanten van godsdienst: de intolerantie tegen niet-gelovigen, de onderwerping van de individuele vrijheid, de agressie tegen vrouwen en homoseksuelen, het fanatisme tot extreme gewelddadigheid aan toe. Dat is voor moderne en postmoderne mensen, levend in de geïndividualiseerde, seculiere, postreligieuze samenleving zo’n beetje de terugkeer naar de Middeleeuwen." - Rene Cuperus 2017