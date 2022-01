We wilden niet meteen een punt maken van het feit dat Franc Weerwind minister van Rechtsbescherming wordt, want dan krijgen we natuurlijk meteen weer retorische natte racisme-wind in onze onschuldige roze babygezichtjes: een donkere meneer die een spoor van buitenechtelijke baby's heeft nagelaten, dat is waarover men niet spreekt. Maar voorwaar, zeggen wij u dan, de heer Weerwind is een man van stand met een Minerva-verleden en een vriendschap met toenmalig Prins Pils, thans zijne koninklijke hoogheid Willem-Alexander van Oranje-Nassau met drie binnenechtelijke bloedjes van prinsesjes en een keurig bootje in Griekenland. Niet zomaar de eerste de beste die het woord 'vader' in een statistiek over 'vaderloze gezinnen' stopt, maar 'de Obama van Almere' in de paleismedia!

En natuurlijk zijn al die buitenechtelijke bezigheden ook privékwesties, maar dat neemt niet weg dat ze uiteraard wel boven komen spoelen zodra de heer Weerwind zich in het weer & wind van het landsbewind begeeft. Voorwaar, als zijn eigen vrouw hem al niet kan vertrouwen, waarom zou de argeloze kiezer, die immers nog veel verder van hem af staat, dat dan wel moeten doen? "Franc Weer 'n kind", noemt iemand hem op internet al en ja, zoiets gaat toch aan je kleven. Goed dat al die koters in ieder geval een hoge meneer op het ministerie voor Rechtbescherming kennen binnenkort!

Los van die privékwesties, hoe staat de heer Weerwind eigenlijk in ándermans seksuele omgangsvormen? Want onder zijn auspiciën aldaar joriste de Almeerse politie een aanranding uit de rapportages, mogelijk nog gepleegd door een asielzoeker ook. Het wordt moeilijk alle sporen te reconstrueren, want in Almere werden de mailboxen van wethouders en topambtenaren allemaal gewist, en burgemeester Weerwind stond er bij en keer er naar. Niet lachen bij het woord "topambtenaar" in combinatie met "Almere", want ze hebben gemeentegeweten Jan Dirk Pruim uit zijn pensioen moeten halen om het spoor van vernieling uit het ambtelijke verleden van Weerwind ordentelijk te archiveren.

Nee, aan die Weerwind kleeft meer dan Minerva en wat minaressen. We kennen zelfs mensen die nog steeds verbolgen zijn dat hij als burgemeester van Velsen in 2011 de vrijwillige brandweerpost in het dorp sloot - een handtekeningenactie mocht niet baten. Rechtsbescherming komt pas ná de brand, maar waar rook is...

Weerwindvaan!