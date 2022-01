Op de Nederlandse Propaganda Omroep 1 liet het nieuws beelden zien van de Dam in Amsterdam. Prominent in beeld een groep jongens, allen van het ras* dat we niet mogen benoemen en dat voornamelijk een kwalijke ideologie aanhangt. Het is hetzelfde soort 'jongeren' dat in de randstad de gemiddelde en armere wijken onveilig maken met zelf-gefabriceerde explosieven en als je hier iets over dorst te zeggen begint met het krijsen over 'vrijheid', 'respect', 'bemoei je met je eigen' en 'k*$ker $#%'. In een iets prettiger wereld had de burger zich tegen dit soort parasitair volk beschermd gevoeld, in Nederland wordt het land in rap tempo onleefbaar gemaakt.

*ja, ras. Ik verwijs graag naar Midas Dekker, bioloog, die het maar vreemd vindt dat we wel over bijvoorbeeld hondenrassen, kattenrassen etc. mogen spreken maar als het over mensenrassen gaat trekt diezelfde mens een mentale grens.