ESPN wat DOE je. Een hele docu over iets dat volgens ESPN's eigen website nooit gebeurd is. Ten eerste hing er volgens de FBI als NASCAR zelf helemaal geen "strop" om de half-zwarte Nascar-coureur Bubba Wallace racistisch te intimideren. Het was een "garage door pull rope" die er bovendien al hing ver voordat Bubba's team de garage betrok. "The FBI report concludes, and photographic evidence confirms, that the garage door pull rope fashioned like a noose had been positioned there since as early as last fall," NASCAR said in its statement. "This was obviously well before the 43 team's arrival and garage assignment," lazen we op 23 juni 2020 bij EPSN.

En nu, anderhalf jaar (!) later wordt de kijker ineens op het bovenstaande tranendal getrakteerd. Kijk, we snappen heus hoe er in een moment verwarring en raciale paniek kan ontstaan, en dat de steun vanuit de gemeenschap toen de hate crime nog voor waar aangenomen werd hartverwarmend was. Maar waarom komt er anderhalf jaar nadat onomstotelijk vast is gesteld dat er helemaal geen "noose" of "hate crime" was een docu die exact die twee sleutelbevindingen VOLLEDIG NEGEERT? En dan sluit het fragmentje ook nog af met Bubba die zegt: "I don't forget the ones that were silent". Kom nou.

Enfin, het is niet onopgemerkt gebleven. Foto's van de "noose" na de breek.

Ja, wat is het nou?

Bubba en de "noose"