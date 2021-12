Oh man, man, man wat hebben we toch liggen rollebollen. Ja dat ene ook wel, maar deze keer van het lachen. Want wat is de kwestie? Nou het is hommeles in Gelijkwaardië. U weet wel, verreweg het meest gelijkwaardige land ter wereld: Nederland.

We moesten de definitie even opzoeken en we schrokken ons rot. “Feminisme is het streven naar gelijkwaardigheid tussen man en vrouw.” Damn, we zijn feministen! Nooit geweten!

Vrouwen, wij mannen staan gewoon achter jullie. Mensen die anderen minderwaardig behandelen: we vinden ze losers. Wij willen ook dat vrouwen evenveel rechten en plichten en posities en vergoedingen krijgen. En eerlijk is eerlijk, het kan zeker beter. Dit bereik je door elkaar over en weer gelijkwaardig en respectvol te behandelen.

Sommige vrouwen zijn die gelijkwaardigheid echter zat. Ze willen niet gelijk worden gesteld aan die witte chauvinistische man. Nee, ze willen via quota worden voorgetrokken. Niet omdat ze per se even hard werken of evenveel capaciteiten hebben, nee omdat ze een mens-met-baarmoeder zijn.

Inmiddels hebben fanatieke feministen hun voorrang bij wet geregeld en ook excuustruusposities opgeëist in diverse bedrijven en clubjes waar het in sommige gevallen al meer gaat over meningen en emoties in plaats van feiten en wordt geroddel in de boardrooms. Er wordt over elkaar gepraat, in plaats van met elkaar.

Het gevolg? Leden van zulke organisaties herkennen zich niet meer in het beleid, hun verenigingsgevoel valt weg en men zegt hun lidmaatschap op. Desondanks blijft men de vrouwenagenda doorduwen, want ja hun eigen fanatieke agenda is belangrijker dan de club of zo.

Het is alsof je huis in brand staat en je gaat vergaderen over gendergelijkheid bij de brandweer. Wat overigens best een goed punt is want als er ergens een plek is waar de genderbias volledig uit balans is, is het de brandweer, en dat komt omdat vrouwen het vertikken om bij de brandweer te gaan werken, maar daar hoor je ze nooit over.

Niet dat mannen boos op deze doorgedraaide feministen zijn. Sommigen zijn het met ze eens, anderen zijn meegaand, halen hun schouders op en laten het maar gebeuren. Anderen haken af, lachen erom en doen hun ding. Een enkeling maakt er publiekelijk grappen over en wordt meteen weggezet als vrouwenhater, of nog erger.

Wie wel boos zijn op deze hardcore feministen, dat zijn fanatieke transgenders. Dat zijn voornamelijk mannen die liever vrouw (willen) zijn. Moeten hen zelf weten, maar nu komt het: hun eisen ook toegang tot damestoiletten, vrouwensporten, blijf-van-mijn-lijf-huizen, make-up doen in de file en alles waar vrouwen exclusief rechten op hebben verworven. Want misschien is hullie lichamelijk nog wel een man, zullie identificeert zich als vrouw.

Nou dat gaat er dus niet in bij hardcore feministes. Die pikken deze Sexual Appropriation niet: “straks willen mannen ook nog ons vrouw-zijn claimen!” Dan moet je bij sporten mannen toelaten die zeggen dat ze vrouw zijn, ja en dan winnen die altijd natuurlijk!

Of wat te denken van de vrouwengevangenis. Stel dat je als man de bak in moet, dan is het wel heel verleidelijk om te zeggen dat je jezelf identificeert als “prachtige lesbienne, gevangen in dit lelijke harige mannenlichaam.” Raduan Taghi in een jurk in een licht bewaakte gevangenis, rollebollend (ook van het lachen) tussen honderden vrouwen, in plaats van rollebollend, met de kaken op elkaar zeepjes rapend tussen de kerels.

Maar weet je wie nòg bozer zijn op de hardcore feministen? Intersectionele feministen. Jawel, want in hun overtuiging willen witte feministen de macht van de witte (sic) mannen grijpen, om vervolgens zelf zwarte (sic) mensen te kunnen onderwerpen tot slaaf gemaakten, ze discrimineren en uitbuiten. Je verzint het niet wat voor kolder men bedenkt, maar haat is het wel. Over en weer.

We krijgen het in ons hoofd allemaal even niet meer bij elkaar. De feministen en de transen en de donkere mensen vinden elkaar dus niet in hun strijd, terwijl je toch dacht dat tolerantie, respect en gelijkwaardigheid idealen zijn waar ze allemaal achter staan.

Vraagje. Als je als man zijnde zegt je te identificeren als vrouw, kom je dan in aanmerking voor functies die onder het vrouwenquotum vallen?