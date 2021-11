Wat mij opvalt is dat er door het illustere duo steeds wordt gesproken over ontlasting (raar woord eigenlijk, in deze contex) van de zorg, code zwart, etc. Dit lijkt het primaire doel te zijn. Ik hoor géén strategie over de bestrijding van het virus. De zorg is het speerpunt. Dat verklaart ook de halfbakken maatregelen.

Ondanks dat ik de zorg een warm hart toedraagt, ben ik niet van plan iets in mijn lichaam te laten injecteren waarvan ik bovendien niet weet wat het effect op mijn eigen immuunsysteem op lange termijn is.

De angst campagne die wordt gevoerd en de gijzeling van de samenleving is imo om te voorkomen dat het desastreuze beleid wat is gevoerd tav de zorg zichtbaar wordt.

Er zijn genoeg IC bedden. Er zijn geen handen aan het bed, ondanks de miljarden die in de zorg zijn gepompt. Helaas is dit geld terechtgekomen bij management, software, etc.

Ik mis visie op de middellange- en lange termijn.

De GGD kan de testaanvragen niet meer aan. Het advies is om een zelftest te halen. Zijn overal uitverkocht. Wéér een gevalletje symptoombestrijding.

Nee, ik ben géén antvaxxer. Integendeel.

Maar een grootschalige vaccinatiecampagne moet als doel hebben een virusverspreiding onder controle zien te krijgen en niet om een slecht presterende overheid te beschermen. Daarvoor zet ik mijn eigen immuunsysteem niet op het spel.