"Weggaan kan niet: China wil 'm niet omdat hij niet kan bewijzen dat ie Chinees is, al schreeuwt zijn etnische profieltje nog zo hard om r/l-glapjes. En Nederland, waar hij nog nooit van gehoord had tot hij hier in een smokkelcontainer arriveerde, geeft 'm geen verblijfsvergunning - zijn verhaal wordt niet geloofd"

Maar kennelijk heeft hij toch een verblijfsvergunning gekregen. Ik vraag me dan af, op grond waarvan? Net als met die figuren van 'We are here', die Nederland ook maar niet kon uitzetten hoewel ze geen enkel recht hadden op hun aanwezigheid hier, vermoed ik dat op zeker moment gedacht wordt: nou, laten we hem dan in godsnaam maar een verblijfsvergunning geven - zonder daar veel ruchtbaarheid aan te geven - dan zijn we van het probleem/gezeik/patstelling etc af.

Voor deze Chun Yan natuurlijk een gelukkige uitkomst, maar ja, er zijn duizenden Chun Yans, en er blijven duizenden Chun Yans maandelijks binnenstromen, en op die manier blijven we maar vollopen met lieden die hier niet thuishoren, en gaan we in rap tempo van 17,5 miljoen inwoners naar de 20 miljoen.