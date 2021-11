Het gaat niet goed. Het kabinet doet maar wat, het OMT lult maar wat, de oppositie denkt dat ze dat virus weg kan vergaderen met een zwik moties, de wappies wappieën verder en de rest kijkt naar zichzelf en naar elkaar en weet het eigenlijk ook niet meer met al die boosteradviezen, mondkapjes, anderhalve meters en toch maar weer opgeborgen gourmetstellen. Maar ja. Ergens in Noord-Irak is er dus wel gewoon iemand die een Jumbo heeft gebouwd. Een Jumbo! In Noord-Irak! Ontdekt door de makkers van RTL Nieuws, die daar toch moesten wezen. HALLO JUMBO.

