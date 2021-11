Ik dacht al zoiets, of zoals ik gister in de kroeg stelde:

"Ik weet nog niet zo zeker of Caroline van der Plas qua insteek ook van plan is om het Kartel hun gewenste uitkomst te geven.

Sjoerdsma heeft er een handje naar om net zo lang te zuigen tot zijn slachtoffer uit zijn rol schiet, en dan melkt hij dat helemaal uit. Je geveinsde slachtofferschap uitlokken zeg maar. En daar duiken wel meer opportunisten bovenop, o.a. van der Lee (GL) en van DIjk (SP).

Terwijl van Houwelingen toch echt een zakelijke vraag over Letland stelde. Niks over WWII vergelijkingen, dat onderwerp had niks te zoeken in dat debat.

Dus als we het over de toon gaan hebben moet dat gedrag ook aan de kaak gesteld worden. Net zo goed als Mark&Hugo's ongeïnteresseerde gedrag van rug toedraaien en met mobieltje spelen. EN zo kunnen we nog heel lang door gaan over het wangedrag van al die politici die nu verontwaardiging veinzen.

En de voorzitter...... Bergkamp, met haar onderhandse seintjes en partijdig gedrag. Die is sowieso af."