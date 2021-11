"Onze strategische mogelijkheden nemen af. Onze economische ruimte is omstreden. Dertig jaar geleden waren we goed voor 25 procent van de economische output wereldwijd, nu 15 procent. Straks zijn we nog maar 5 procent van de wereldbevolking en die is nog verouderd ook. Het spijt met dat ik het moet zeggen, maar we krimpen. Of het nu gaat om de Sahel of het zuidoosten van Europa, onze strategische ruimte staat ter discussie. Kijk naar Wit-Rusland!

„Ook onze politieke ruimte neemt af: we zijn niet langer het enige politieke systeem waar mensen uit kunnen kiezen. Er is rivaliteit tussen politieke systemen. Morgen zijn we mogelijk nog niet in gevaar, maar de mogelijkheden krimpen om onze beschaving, onze manier van leven te verdedigen.”

Kijk, jeuk aan het geslachtsdeel, of de airco op Curaçao is leuk, maar hier heb je nog eens een analyse van Joseph Borrell over de EU. Ook al komt het dan uit een Belgische meubelfolder.