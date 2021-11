:

Er hadden meteen politici in de kamer lopen brullen dat een permanente dure overcapaciteit van de zorg een onverantwoorde uitgave zou zijn geweest. Voordat Corona in zicht was. Dus nee, de zorg is heel lang precies toegesneden geweest op de vraag ernaar. Corona gooide roet in het eten, maar als iedereen die prik had gehaald was de zorg nooit opnieuw overbelast geraakt. Dus ja, de vernatwoordelijkheid is helder: Er liggen nu veel ongevaccineerde Corona-patienten in de ziekenhuizen die de reguliere zorg onmogelijk maken. Kan je dan ontkennen en wijzen naar de zorg, maar het is een feit.