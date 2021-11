De gemiddelde corona-patiënt ligt drie weken in het ziekenhuis.

Drie weken besmettingen vermijden moet toch wel lukken. Dan komen er even geen nieuwe bij. Gewoon je boerenverstand gebruiken, even geen andere mensen ontmoeten een paar weken als even kan, buiten afspreken.

Daarna komen er wel weer nieuwe bij, maar dan is er weer ruimte. Intussen die booster erin raggen.

"Yes, we're tired. Yes, there is no relief. Yes, the cornona keeps coming after us time after time after time. And yes, we are still expected to do our jobs"

Maar de SEH gaf vorige week al aan dat die ook aan hun plafond zitten. En die kunnen we allemaal nodig hebben morgen. Ze zijn uitgewoond, onderbezet en staan standaard al op achterstand. Er vallen doden omdat ambulances onnodig lang moeten rondrijden. En dat wordt blijkbaar geaccepteerd in Den Haag.

En ja dat komt door Rutte en de overheid, maar we moeten nu iets doen.

Dus hoor je tot de lallende en brallende QR-fakers die zichzelf zo geweldig tof vinden omdat ze burgerlijk ongehoorzaam/onverschillig zijn, of links of rechts mensen die tegen alles van de regering zijn op gezellige verjaardagsfeestjes, doe het voor je land. Hou je even in.