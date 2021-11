We maken er gewoon van 'Met Veel Dode Dieren' - KLIK HIER & VUL IN

Nederland gaat heel veel zeedieren (en vissers) superongelukkig maken met een paar nieuwe windparken op zee. Bruinvissen spoelen aan, zeehonden dood, vogels doormidden getjakt, dolfijnen plegen seppuku, vleermuizen vluchten naar Wuhan, vissen verdrietig, u kent het wel. Eigenlijk heeft niemand een idee hoe groot het leed van die zeedieren precies is en toch doet Jesse Klaver maar. Dierenbeul! Enfin, er komt dus weer een nieuw windenergiegebied op zee en nu zoekt de overheid een naam. "Een naam die misschien wel door jou is bedacht!" Een wedstrijd dus. Wij zijn heel goed in wedstrijden! Laat het immers over aan de inspiratie van de Bea en Samantha, die creatief opereren op het niveau van een stapel pannenkoeken, en dan is 'Zeesluis IJmuiden' de prijswinnende naam voor de Zeesluis IJmuiden. Neem nou de andere windenergiegebieden: 'Windenergiegebied Hollandse kust'. 'Windenergiegebied IJmuiden Ver'. 'Windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden'. Saai! DAT KAN ANDERS.

U KLIKT OP DEZE LINK

En dan vult u in:

MET VEEL DODE DIEREN

En in vakje 2 en vakje 3 mag u zelf iets leuks verzinnen ((Windy McWindblaze - Wouter de Winder - Meeuwenkerkhof De Stille Fapper - Zeesluis IJmuiden - Schoonberg Hoorcomfort Bruinvissenloge - TonZon Oceaan Isolatie, enz., pleur ook maar in de comments). Dan hebben we straks Windenergiegebied dit, windenergiegebied dat, en een windenergiegebied met veel dode dieren!