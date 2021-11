rifraf : Je begrijpt er duidelijk geen klote van. Met loudness bedoel ik niet het volume tijdens live optredens, maar technieken die in audio studios worden toegepast (voornamelijk tijdens het mixen/mastering proces) digitale geluidsdragers "harder" te laten klinken Daar zijn allerlei trucen en maniertjes voor, maar dat gaat ten koste van de dynamiek. Jai niete schnappe. It's OK.

k begrijp dat deze materie boven je petje gaat.

Sinister : 1) Ik ben geen boomer. 2) Who gives a shit wie "de grootste bands " zijn. The masses are asses. They don't know what they like, they like what they know. Festivalvee dus. 3) NU metal sucks and it always will.

TheManiac : Mijn muzieksmaak is inderdaad beter dan wat het festivalvee prefereert. Dat neem ik ze verder niet kwalijk ofzo.

Sjors W. : Nee natuuerlijk trek ik me niets aan van wat 1 of andere anonieme debiel op het internet zegt. btw BZN die waren toch heel even "glam"rock met "Love me Like a Lion" ?