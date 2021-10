You've had me in the first half, not gonna lie. Maar echt, dit is niet best. Gister was ik bij Leiden Centraal uitgestapt om naar school te gaan wegens een assessment, maar er was een man voor de ingang van het treinstation die bedelde naar eten. Op een gegeven moment kwam hij naar me toen en vroeg of ik geld kon geven, omdat hij honger had. Ik keek hem aan voor 1-2 secondes en zei "nee, sorry". Ik had geen fysiek geld bij me, daarom had ik zo gereageerd. 20-30 stappen later bedacht ik me dat ik gewoon een pinpas had. Maar toen was het telaat, ik had al een afspraak op school en zou niet op tijd komen, maar ik had graag een paar dingen gekocht voor die man. Echt waar. Dat andere mensen niet willen geven, prima, maar ik had het wel gedaan. Zo heb ik eerder een invalide bij de Jumbo eten en drinken geven, maar die gebeurtenis was 3-5 jaar geleden gebeurd toen ik bij de middelbare school zat.