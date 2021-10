Houston we hebben een probleem aan de natte kant van de bar. André Hazes jr., bekend van de hits [nog opzoeken, red.], is vermist. Op 11 september (toeval?) deelde de aan Instagram verslaafde Hazes voor het laatst wat crack met de wereld en sindsdien moeten we het doen met berichten over Pierre Kartner. En die is ook al kwijt. En de hond van Lil' Kleine, die is godverdomme ook nog steeds kwijt. Mediacourant weet niet waar Diarreetje Hazes is. Volgens sommigen zit Hazes in een studio. Volgens de officiële kanalen ligt Hazes eraf. Volgens anderen vecht Hazes voor zijn leven. Volgens Yvonne AliExpress zat Hazes in een kliniek. Volgens Evert zijn Diarreetje en Sarah gewoon nog samen aan het knokken tegen het leven. We zijn inmiddels hartstikke verdrietig, bang, boos, stil, bloed, zweet, tranen, alles. Dré, alles goed met je pik? (bewust geen komma)

Lekker JEF grote gek!

De echte

Ahhhhh daar heb je 'm!

Bonus ROAST