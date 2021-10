'Waarom wordt er nauwelijks meer gezopen in Den Haag? Nu ik Den Haag verlaat, probeer ik die vraag te beantwoorden. Wat betekent het voor de politiek en de journalistiek? Legendarisch nachtcafé

Eerst maar over hoe het ooit was. Iedereen die langer dan twee decennia heeft rondgelopen op het Binnenhof kan je vertellen: vroeger ging het er ruig aan toe. De fles kwam rond het middaguur op tafel. Kamerleden waren soms zo starnakel dat ze hun hand bij avondlijke stemmingen niet meer zelfstandig omhoog konden houden. Overal in het gebouw werd gedronken. In de koffiekamer en de rooksalon, pal naast de oude plenaire zaal. In het ‘rode café’, een barretje in de toenmalige PvdA-vleugel. In perscentrum Nieuwspoort. En als je echt wilde doorzakken ging je nog even naar het legendarische nachtcafé De Pijpela aan het Noordeinde.

Zelfs in de vergaderzaal werd heimelijk gepimpeld. Rob van ’t Hoff en Peter Verkoyen, kelners die al sinds begin jaren tachtig in dienst zijn van de Kamer, serveerden CDA-minister Fons van der Stee geregeld een theepotje gevuld met cognac: ‘thee van der Stee’. Stiekem. Rob: „We lieten expres een touwtje met een Pickwick-label uit het potje hangen.”

Iedere partij had zijn eigen alcoholische voorkeuren. Bier voor de PvdA, graanjenever of beerenburg voor het CDA, vermouth voor de SGP. Bij de VVD dronken ze sherry en wijn, emmers wijn. En dan specifiek één bepaalde bourgogne: Faiveley. Dat rijmde op VVD. 1977. Na overleg over de zetelverdeling van een nieuw te vormen kabinet van VVD en CDA nuttigen informateur Van Der Grinten en de fractieleiders Van Agt en Wiegel een hapje en een drankje in een Haags restaurant.

Met zo’n stevige inname konden brokken natuurlijk niet uitblijven. De ministers Smallenbroek en Pronk veroorzaakten verkeersongelukken, en ook premier Lubbers raakte met zijn auto ooit een Haags paaltje. Overmatig drankgebruik leidde zelfs tot een (tijdelijke) kabinetsbreuk: tijdens de ‘jenevercrisis’ in 1960 keerden beschonken parlementariërs van gereformeerden huize zich tegen hun eigen minister Jan van Aartsen (de vader van Jozias).

Verreweg de beruchtste drinkebroer van het Binnenhof was Henk Vredeling (PvdA), minister van Defensie in het kabinet-Den Uyl. Hij kon na een avondje slempen gerust een dag onvindbaar zijn. Op de ochtend dat Vredeling een contract zou tekenen voor de aanschaf van nieuwe F16’s, kwam hij niet. De Amerikaanse ambassadeur, enkele generaals en fotografen stonden vergeefs te wachten.

Hoe anders is het nu. Nachtcafé De Pijpela sloot zijn deuren. In het Kamergebouw zelf vloeit amper nog drank. Om met kelner Rob te spreken: „Wat we vroeger in een week schonken, schenken we nu niet eens in een jaar...'

