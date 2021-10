Geen injecties, geen infusen, maar gewoon vijf dagen lang twee maal per dag vier pillen achterover tikken. Molnupiravir heet het, naar Thors krijgshamer Mjölnir want waarom ook niet. De pil werkt niet in een gevorderd stadium van covid, maar volgens een nieuwe studie - op louter ongevaccineerden - blijkbaar wel als de kuur binnen vijf dagen na symptoom-intreding gestart wordt. Dan worden ziekenhuisopnamen en de DOOD bij 50% van de gevallen voorkomen. Merck schreef zelf in hun persbericht dat "At the interim analysis, molnupiravir reduced the risk of hospitalization or death by approximately 50%; 7.3% of patients who received molnupiravir were either hospitalized or died through Day 29 following randomization (28/385), compared with 14.1% of placebo-treated patients (53/377); p=0.0012. Through Day 29, no deaths were reported in patients who received molnupiravir, as compared to 8 deaths in patients who received placebo."

Acht doden bij de placebogroep, lekker gewerkt Merck. De pil werkt door de manier waarop het virus RNA kopieert te verstoren, en daarmee viral replication voorkomt. Over vragen rondom veiligheid schrijft biopharma magazine Statnews: "There is some concern it could be mutagenic, meaning that it could cause mutations. One result could be that it causes birth defects. In the clinical trial, both women and men were told to either abstain from sexual intercourse or to use contraception while they were taking the drug and for at least four days after. Women of childbearing age also needed a negative pregnancy test to start taking the medicine."

Een van Mercks top-virologen Daria Hazuda reageert daarop met "I would say that in all of the models where we have looked, we have seen no evidence of the potential for mutagenicity for this agent. We’re very comfortable that the drug will be safe if used as intended and at the concentrations where we have looked and in the concentrations which we are achieving in patients." Nou, dan zal het wel. Financieel analisten verwachten dat er in 2022 voor zo'n $5 miljard aan Molnupiravir verkocht gaat worden. Of nemen we toch liever de Pfizer-pil?