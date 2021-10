Vijftien jaar na het topic 'Zwijnen nemen Veluwe over' kan iedereen in de driehoek Zwolle-Arnhem-Amersfoort weer rustig slapen. Slapen achter het stuur (lekker tukkie doen) zonder dat een wild zwijn kamikaze pleegt op je grille - hoewel het eerst nog even slechter wordt, want eerst moeten ze dood. Het is 1944 voor de zwijnen. Door een enorm tekort aan eikels. Grappig, want we zien de laatste tijd juist bijzonder veel eikels in Nederland. In politiek Den Haag bijvoorbeeld, het stikt er van de eikels. Enfin, het wordt dus een zwaar jaar voor die mislukte Veluwevarkens en dat is maar goed ook, anders moeten we die slappe joekels weer afmoorden met onze door mensenhanden vervaardigde wapens die superieur zijn aan het inschattingsvermogen van die softe sukkels. En nu mag de natuur gewoon lekker z'n werk doen. Derhalve hier een mededeling aan alle automobilisten op alle zijwegen van de A28: de N302, de N310, de N795, de N309, enzovoorts. Verwacht de komende tijd veel hopeloze zwijnzwervers die langs de wegen foerageren. Voer ze niet. Gooi geen appeltjes uit het raam. Geen brood. Ook niet als ze smeken. Ze zoeken het maar uit. Zo ies natoerrrrr.