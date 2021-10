Bovenstaand: een USAF F-100D Super Sabre

Zero Length Launch System zo noemt onze vriendin ons ook haha. Maar goed, zagen we 6 seconden van voorbij komen op Twitter en nu ziet u het voorbij komen op GeenStijl maar dan langere versies en voorzien van wiki-info. Zo werkt dat een beetje hier. Tijdens de Koude Oorlog, toen alles beter was, probeerden WE - en de Russen - de wereld tenminste nog om te toveren tot Thunderbirdseiland. Maar toen viel de muur en ging alles stuk. "The zero-length launch system or zero-length take-off system (ZLL, ZLTO, ZEL, ZELL) was a method whereby jet fighters and attack aircraft could be near-vertically launched using rocket motors to rapidly gain speed and altitude. Such rocket boosters were limited to a short-burn duration, being typically solid-fuel and suitable for only a single use, being intended to drop away once expended. The majority of ZELL experiments, which including the conversion of several front-line combat aircraft for trialling the system, occurred during the 1950s amid the formative years of the Cold War." Na de breek een F-84 gelanceerd uit een vrachtwagen, een kort docuutje, en natuurlijk wat Russische pogingen met MiG 19's.

Luftwaffe F-104 Starfighter

F-84 vanuit een vrachtwagentje

Docu'tje! Soort van

MiG 19's!