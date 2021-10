Hallo anoniem typisch internetvullis danwel keurige burgers die alleen maar vragen stellen. Deze zaterdag nemen wij u mee naar De Telegraaf op Zaterdag (alleen leesbaar met QR-code) alwaar een knaller van een interview met Henk Westbroek (92) bomvol powerquotes op u staat te wachten. Henk Westbroek was vroeger bekend als zanger (bekende hits: Sinterklaas wie kent hem niet, België, Zoutelande en natuurlijk de monsterhit Heb je even voor mij) en als radiodj bij de VARA. Maar toen kreeg hij een (politieke) mening die niet mag van de VARA dus moest 'ie weg. Daarna moesten ook hijzelf en zijn kat kapot want (politieke) mening die niet mag van fatsoenlijke linkse tolerante verschillige mensen. Meest recente wapenfeit: twitteren dat een vaccinatieplicht een goed idee is [ja, best wel]. Resultaat: het bedrijf van zijn dochter kapot gemaakt door de immer voortwoekerende corona-ontkennende, antivaxxende, viruswaanzinnige FvD-sekte-kanker die wappie heet. Want als pappa Westbroek een Verkeerde Mening heeft dan moet dochter Westbroek kapot, /antilogica /denkenvoormongolen. Hoeveel pus moet die familie Westbroek eigenlijk nog uitknijpen? Maar ook: is vriendschap een illusie? Is er leven op Pluto? Kun je dansen op de Maan? Is er een plaats tussen de sterren waar Henk Westbroek heen kan gaan? (Bindende GS-uitgaanstip: Restaurant Nola, Mariaplaats 11/12, Utrecht. En vergeet geen fooi plus lovende recensie achter te laten.)

POWERQUOTES DU JOUR:

"In de tijd van Pim Fortuyn ben ik als plaatselijke politicus bedreigd en toen ze m’n kat ophingen aan een boom hier voor het huis dacht ik: dit is het me allemaal niet waard. Na de moord op Pim kreeg ik van de politie beveiliging aangeboden en wist ik: zo wil ik niet leven. Laat die vervelende politiek maar zitten, ik voelde me er toch al niet in thuis. Vervolgens kwam de woke-beweging opzetten en vonden de Quincy Gario’s van deze wereld het nodig om het sinterklaasliedje van Henk Temming en mij te verdoemen. Sindsdien is december voor mij bedreigingsmaand, dan komen de zolderkamerterroristen weer in actie."

"Idioten zetten de toon in de discussie en iedereen gaat daarin mee. Een vrouw is geen vrouw meer maar een mens met menstruatiemogelijkheden. Staat heel D66 bij te knikken en tot op zekere hoogte ook GroenLinks schuin streepje PvdA. Voor hen bestaat de mensheid louter nog uit LHBTI-en-nog-wat. Dat woke-gedoe heeft de linkse partijen gedecimeerd. Normale mensen zeggen: sodemieter alsjeblieft op. En dan heb je aan de andere kant de wappies, die met Jodensterren op gaan lopen, omdat ze zonder prikje of testje de kroeg niet in mogen. Die mensen zijn of heel erg dom of heel kwaadaardig. Wij maken ons hier druk om Willem Engel. In een beschaafde samenleving had zo’n jongen al lang dwangverpleging gehad en waren doktoren bezig om hem weer een beetje normaal te laten functioneren. Hij is een gevaar voor z’n medemensen, maar er lopen wél tienduizend dwazen achter hem aan."

"Als ik me kwaad maak laat ik me niet stoppen door schepselen van het type Willem Engel met hun enge ophitserij.”

"Mijn leven is bij lange na niet zo spannend als dat van een Afghaanse tolk die te horen heeft gekregen dat hij één van de zestig is van wie de ambassadeur er van mevrouw Kaag drie mag uitkiezen voor een vlucht naar de vrijheid. Zeer terecht dat de Tweede Kamer deze dame heeft laten vallen. Treedt ze na al dat geblunder af, omdat ’t zo hoort, zeggen complete volksstammen: respéct voor deze held! Ráár."

"Lieden van D66. In hun blaadje stond over het fenomeen ’gekozen burgemeester’: dat betekent natuurlijk niet dat geestelijk gestoorden als Henk Westbroek zich kandidaat moeten kunnen stellen."