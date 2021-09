Mark Rutte gaat tot 2030 vele tientallen miljarden uitgeven aan klimaatbeleid. In het BLOKJE daarover in de algemene beschouwingen zei hij dat "je bereid zult moeten zijn dat geld te reserveren" (je = de belastingbetaler) omdat "Nederland voorop moet lopen in reductie van stikstof en uitstoot" (Nederland = de belastingbetaler), want Rutte "voelt ook die urgentie" (van GroenLinks, bedoelt ie) en hij is ondanks alles nog net eerlijk genoeg om tegen de Kamer te zeggen dat "We niet moeten doen of mensen het niet gaan merken", want mensen gaan het betalen. En fors ook. Want de temperatuur op aarde moet en zal 0,000000003 graden omlaag (nulletjes natellen - red.). Als dat tenminste lukt. Of kan. De vraag van Eerdmans WAAROM we hier precies in voorop moeten lopen, blijft een beetje vaag. Iets met Brainport en Food Valley, en andere landen die jaloers naar Nederland kijken. Oftewel: u mag zelf weten wat u vindt. Maar betalen zult u. En ontkenners zijn van Forum. Zegt Mark.

Uitgelicht: Wilders versus Rutte over de klimaatdoelen