Het is geen belachelijke vergelijking tussen de regels in WOII. Duitsland zette hele groepen weg. En dat gebeurt nu in NL weer. Tuurlijk is er geen genocide gepleegd, maar wel het systematisch wegzetten van mensen die niet met de QR code in zee willen. Nu kunnen we er nog redelijk om heen, maar het pad is in gezet. En D66, CDA en VVD vinden het allemaal prima dat vrijheden met de voeten worden getreden. Er is door Maes advocaten een kort geding gestart. Maar het kort geding staat ná de invoering van de QR code. Wie durft met mij een weddenschap aan dat de rechter de QR code verwerpt? Ik denk dat het gewoon door gaat. De rechter beroept zich op "pandemie is erg en regering staat in zijn recht".