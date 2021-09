En verdomd als het niet waar is: Er zijn nog steeds toeristen aanwezig (200 uit Nederland). Hoe dan. Ik heb weken geleden al een artikel gelezen dat een uitbarsting op handen was. Vele tientallen kleine aardbevingen en een stijging van het grond oppervlak van vele centimeters in korte tijd.

Waarom blijf je als toerist daar zitten als je dit allemaal hoort? Of waarom reis je nog steeds af als dit bekend is?

Zijn dus allemaal ramptoeristen die hopen in het 8 uur journaal te komen met een hartverscheurend verhaal over hoe ze midden in de nacht uit hun bed zijn gelicht om de komende lavastroom te ontlopen. Schiet mij maar lek.