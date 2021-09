De film:

Een interactieve VR-game word hype in de Matrix, het verhaal van het spel is dat je Neo bent zoals in de eerste film. Omdat mensjes mensjes blijven luisteren ze niet goed naar wat Morpheus verteld over de Red-pil nadat Neo deze slikt, valk na de release van dit spel worden er overal in de Matrix dozen met Red-pills gedropt en mensen gaan deaud in de matrix en daarbuiten omdat er niemand is die ze komt redden nadat ze wakker worden.

De echte Neo, die niet deaud was maar lag te slapen na het intensieve debat met Smith waarin hij liet zien dat de zoektocht van Smith naar een doel doelloos was en leven context afhankelijk is ipv 'volgens het geschrevene', komt terug omdat dit vieze trucje van de machine om snel van hun K.U.T.--batterijen af te komen niet volgens het batterij-akkoord is.

Machines : Ja maar, vrije keuze, ze kiezen zelf voor die pillen... dat ze dom zijn is toch menselijk? Wij laten ze echt vrij, echt echt vrij.

Neo zegt: Ja ho eens even, misinformatie daar kunnen mensjes slecht mee omgaan

Machines: Ja maar, waar moet al die bevrijde mensjes überhaupt gaan wonen dan?

Neo: Dan 3d printen jullie toch huisjes voor ze en tieven jullie op naar mars en verder ala Dr. Manhattan

Machines: okay

*Clubbed to Death starts playing*

Grapje.