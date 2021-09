Die applicatie gaat nog heel belangrijk worden in de toekomst. Die gaat uw punten of minpunten bijhouden wanneer het sociaal kredietsysteem een volledig feit is in Nederland. De eerste stapjes hiervoor zijn al gezet.

Bent u niet braaf en doet u niet wat de overheid wenst dat u doet, hoppa minpunten en dan kunt u bijvoorbeeld uw zorgverzekering of ww wel vergeten.

Zover is het nog net niet, dus maak ik nog even van de gelegenheid gebruik om te vertellen dat ik van mening ben dat Sigrid Kaag een booswicht, mormel, en duivelsgebroed (bron: uitgefoeterd.in1woord(.)nl) vind.