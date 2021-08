Die gene die over uw en mijn huur of koop woning beslissen wonen zelf op stand, schaapjes al lang op het droge. Studenten afgestudeerd, kinderen thuis, gescheiden. Noem het maar op. Al die relaties gaan kapot, worden onherstelbaar beschadigd. Niets te huur of te koop, althans voor velen en dat duurt maar. Geen enkel besef in Den Haag met deze prijzen lees inflatie. En dan moet de groene revolutie ook nog doorgevoerd worden. Hoe dan ? Waarvan? Ten koste van wie? Half Nederland zit tot zijn nek in de schulden. Staatsschuld neemt echt zorgelijk toe, wie gaat dat betalen? Nog meer inwoners zodat de economie op papier groeit zeker. Huizen weer opsplitsen, nog meer buren overlast. Dure euro niet compenseren in de cao. Levens gewoon kapot maken als je toeslagformulier niet op de komma goed is ingevuld. Heel de wereld binnen halen , fout op fout stapelen, lekker je kop in het zand steken de werkelijke problemen te negeren terwijl je liegt, bedriegt over getrouwd zijn, intussen lekker dineren of in de bios zitten. Het nieuw leiderschap, je moet er geen zogenaamd top diplomaat voor zijn die bij tijd en wijle een kopvod aan trekt maar gewoon een hele zware top narcist. Iemand die zogenaamd niet getrouwd is en een woning van 1.4 M tegen deze fiscale voordelen op de kop tikt. Omdat een formulier uit 2017 nog niet verwerkt is. Of geen tijd voor gehad. Tijd voor realisme. Geen gezever over inclusiviteit, regenboogvlaggen en gender vragen. Omtzigt, Verdonk, Lilian en Geert. Help ons.