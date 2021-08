Wij doen 's avonds regelmatig een rondje door de achtertuin waarbij we alle slakken verzamelen in een emmer. Soms zijn het er wel rond de 80. Vervolgens zetten we ze weer uit in een ander deel van onze tuin, wat een heel stuk verderop is en waar ze gewoon hun gang kunnen gaan. Weet zeker dat de egeltjes die daar rondlopen er ook erg blij mee zijn.

Buxusmotrupsen knippen we daarentegen zonder pardon en met alle plezier door.