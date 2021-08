Quote: "Het is een egocentrische, narcistische topondernemer,[...]'

Zijne Koninklijke Hoogheid Bernhard van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven werd op 25 december 1969 geboren als de tweede zoon van prinses Margriet der Nederlanden en Pieter van Vollenhoven. Hij is een volle neef van koning Willem-Alexander der Nederlanden.

Effe ook maar een kwootje erachter aan van wikipedia, want Bernhard is een lid van het Koningshuis en dus ook een neef van (voormalig) Koningin Beatrix. Beatrix, die tot haar abdicatie op een miljardenaandelenportefeuille zat (en nog steeds zit), zou omstreeks juni 2009 een eerste deel van haar zakelijke trusts hebben ondergebracht in een fonds dat beheerd zou worden door een zaakwaarnemer van niemand minder dan Bril Bernhard. Het zou volgens officieuze en bestendige berichten gaan om het fonds "Kalanto", waarvan de vooralsnog onbekende moederonderneming gevestigd was in Panamá City en te boek zou staan als een Spaans-Britse joint venture. Het bancaire fonds en de garanties zouden zijn ondergebracht op de Kaaiman Eilanden, zo schreef Quote reeds in 2013. Niemand minder dan voormalig topbankier Boele Staal zou nauw betrokken zijn bij het beheer en het bewaken van de voortgang van de trusts. Tevens zou er op het Ministerie van Financiën een geheime afdeling opereren die "het voortbestaan en de handhaving van Koninklijke Rijkstegoeden bewaakt en zeker stelt".

Laten we ook daarbij de bij U - ongetwijfeld - bekende goocheltrucs omtrent de kostenbonanza omtrent het Koningshuis in de jaarlijkse Prinsjesdagbegroting nog maar even aanhalen. Want onder welke Ministeriële begrotingspost wordt het beheer van de Koninklijke Zeilvloot dit jaar (weer) weggeschreven? Het Ministerie van Defensie? Of toch gewoon, saaitjes, bij het Ministerie van Economische Zaken? Of wordt het toch gewoon onder de post "onvoorzien", zodat er medio mei 2022 enkele berichten kunnen worden gedropt dat bepaalde zaken duurder blijken te zijn uitgevallen dan gedacht?

Waarmee we toch maar weer eens terugkomen op die kwalificatie "Topondernemer" van Prins Lul: want wie kan zeggen dat ie topondernemer is terwijl hij een uitermate riant vangnet van oneindige, financiële middelen heeft voor het geval dat zijn "onderneming" faalt? Precies, alleen Prins Lul de Bril.

Zo ziet U maar weer: het Koningshuis, het kost een onbegrensd fortuin maar dan heb je ook helemaal niks en ondertussen wordt U door Beatrix, Prins Lul en het hele indolente Oranje gezelschap diep in de bek gescheten terwijl U steeds meer, meer en MEEER mag betalen voor Uw woonkrot.