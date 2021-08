: Ze mogen zich niet afmelden om in quarantaine te gaan, ze MOETEN komen werken want anders komt het niveau van zorg in gevaar...

Het Outbreak Management Team maakt zich zorgen over de mogelijke verspreiding van het coronavirus door gevaccineerde zorgmedewerkers. Toch mag gevaccineerd personeel in ziekenhuizen mét klachten blijven doorwerken.

Mensen die in de zorg werken, allang volledig gevaccineerd zijn en nu toch Covid-19 krijgen. Vormen zij een gevaar op hun werk? Er worden in Nederland onder gevaccineerde zorgmedewerkers infecties gevonden met een hoge besmettelijkheid en dus is er kans op overdracht van dit virus op kwetsbare patiënten, meldde het Outbreak Management Team deze week.

Verstopte neuzen en luchtwegen

De meeste ‘doorbraakinfecties’ onder zorgmedewerkers gaan gepaard met milde of zelfs geen symptomen, maar soms is er wel sprake van hardnekkige klachten, zoals een verstopte neus of luchtwegklachten.

Dat brengt een probleem met zich mee. Ook in de Nederlandse zorg raken (jonge) zorgmedewerkers na hun volledige vaccinatie besmet met corona. In de laatste drie weken testten er in Nederland 7051 positief, tegen 724 zorgmedewerkers in de drie weken daarvoor. Het is niet bekend hoeveel van die zorgmedewerkers al gevaccineerd waren. Wel is bekend dat de vaccinatiebereidheid onder zorgpersoneel heel hoog is, vaak boven de 90 procent.