Ja nja weet je. Thebe had de Sacred Band of Thebes, een elite-eenheid van 150 homoseksuele stellen, waar zelfs de Spartanen geen partij voor waren. Plutarch beschreef hen als "a band cemented by friendship grounded upon love is never to be broken, and invincible; since the lovers, ashamed to be weak in the sight of their beloved, and the beloved before their lovers, willingly rush into danger for the relief of one another. (...) It is likely, therefore, that this band was called sacred on this account ; as Plato calls a lover a divine friend. (...)".

Zelfs vijand koning Philip II van Macedonië roemde hun moed en berouwde hun lot nadat ze alle 300 door zijn falanx gedood werden. "(...) and when Philip after the fight took a view of the slain, and came to the place where the three hundred that fought his phalanx lay dead together, he wondered, and understanding that it was the band of lovers, he shed tears and said 'Perish any man who suspects that these men either did or suffered anything that was base." En laten we nou ook niet doen alsof z'n zoon zo oorverdovend heteroseksueel was.

Maar goed, als Philip dat zei, wie zijn wij dan. We missen trouwens wel het wit, blauw en roze voor de transgemeenschap en bruin en zwart voor George Floyd. Bijzonder problematisch van Defensie om te denken dat ze daar mee weg komen in 2021. Heus wel sympathieke ABN-AMRO-filmpjes van Defensie hier. Alle foto's na de breek. En garde voor Artikel 1 van de grondwet! Behalve voor ongevaccineerden natuurlijk, die doen niet mee.

