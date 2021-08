: Veel dingen die ze deden waren echt goed (NH Express bijvoorbeeld). Echter, ook erg veel werd (nog steeds) 'echt leuk' gevonden omdat het mode was in humor (doordat links zich dus het cabaret had toegeëigend) te fulmineren tegen niet-links.

De zalen waren tenslotte niet met VVD-stemmers gevuld.

Dus zo'n grapje van Freek uit die tijd "Laatst zag ik mijn kont in de spiegel. Ik dacht; hé verrek, daar heb je Wiegel!" werd vreselijk om gelachen. En oeverloos geciteerd - niet omdat het 'echt leuk' was maar omdat het vijandige kamp beschimpen er toen net lekker in begon te komen dankzij die giga voorraad cabaretiers (die dus net als in de media voor 90% links waren & zijn) die toen overal goed bekeken werden; in theaters, op tv en op LP's e.d.

Het was ook de tijdgeest; politici die progressief waren werden omarmd en dat was de meerderheid van dit land een zegen na de muffe & regenteske jaren '50 en grootste deel van '60. Begin jaren zeventig braken de dijken helemaal en werd/was álles links.

In politieke zin is dat voorbij. Echter, men zit nu echt overal in media, rechterlijke macht, op ministeries, in provinciehuizen & gemeenten, in het onderwijs, in kunst & cultuur dus...

Alleen al van die NPO kun je knetter worden. En dan de rest nog.

Het is 1 grote krankzinnige brainwash waar geen ontkomen aan is. Behalve op dit soort plekken...

En zo zou ik nog wel uuuuren door kunnen gaan...