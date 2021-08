Sunny Bergman had er nog zo voor gewaarschuwd. Nu liggen er vier (4) zwangere vrouwen met corona in UMC Utrecht, en er lijkt een profiel te ontstaan. Hoogleraar verloskunde Kitty Bloemenkamp: "Deze vrouwen zijn niet gevaccineerd en hebben geen onderliggend lijden. (...) Over het algemeen bekeken zagen we eerder vrouwen met overgewicht of onderliggende ziektes, oudere vrouwen en vrouwen met een migratie-achtergrond. Nu zien we jonge, slanke, witte vrouwen." Er is geen landelijk overzicht, maar volgens Bloemenkamp zijn er ook in andere ziekenhuis afgelopen week "meer" zwangere vrouwen opgenomen met corona, "van wie een aantal op de ic". Er wordt niet vermeld wat voor een SOORT zwangere vrouwen er met corona in andere ziekenhuizen liggen.

Er zijn geen Nederlandse cijfers over de vaccinatiegraad van zwangere vrouwen, maar in Engeland is 80% van hen ongevaccineerd. 99% van de Britse zwangere vrouwen die met corona in het ziekenhuis belandde, was ongevaccineerd. Bloemenkamp verwacht eenzelfde percentage in Nederland: "Ik vind dat vrouwen helemaal zelf moeten bepalen of ze het vaccin wel of niet willen, maar ze moeten wel goed voorgelicht zijn en weten wat de consequenties zijn van níet vaccineren. Als je naar het vaccin kijkt, weten we dat het effectief is, dat het veilig is. En ja, het klopt dat we de langetermijngevolgen niet weten, want die studies zijn er nog niet. Maar vanuit theoretisch oogpunt verwachten we daar geen negatieve gevolgen van. Plus: we weten we ook niet wat de langetermijngevolgen zijn voor een kind dat geboren is terwijl de moeder Covid-19 had."

Enige empathie lijkt ons hoe dan ook op de plaats. Want als zwangere vrouw beslissen of je in feite op blind vertrouwen in 'theoretische verwachtingen' vaccineert, dat is nogal wat. En alleen al in Nederland die 1000+ menstruatieklachten na vaccinatie waarvan er volgens Lareb ook "veel" niet bij hen gemeld worden, maken het er allemaal niet makkelijker op. Drachtige dames, we wensen u alle wijsheid.