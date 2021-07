Wat kunnen we eigenlijk NIET, in Nederland? Nou, karate bijvoorbeeld, we wisten niet eens dat het een Olympische sport was. Wat we blijkbaar wél kunnen, is het verbouwen van crystal meth. In Nederweert is een joekel van een Tina-plantage ontmanteld door de politie. "Volgens de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) zou het hier gaan om de grootste en meest professionele productielocatie van chrystal meth ooit in Nederland aangetroffen (...) De politie kwam de locatie aan de Hoogbosweg in Nederweert op het spoor door zicht te krijgen op informatie uit versleutelde chatberichten. Toen de politie poolshoogte ging nemen, werd het omvangrijke lab in een tweetal met elkaar in verbinding staande loodsen ontdekt. In een bijbehorende woning was een persoon aanwezig. Het betreft een man met de Poolse nationaliteit van 62 jaar. Deze man is aangehouden. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten." En wie is dat vreselijk geile wijf op die thumbnail linksboven? Dat is dus een vrouw, of moeten we zeggen wijlen dame, die een stapel kristallen in haar smoel heeft gejoekeld. Doe dus gewoon maar niet, lui.

Lijkt wel de entree van Lowlands