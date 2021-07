Na bovenstaande tweet volgde dit filmpje in het joods door de CEO van Ben & Jerry's Israel. Enfin, bijzonder sneue maar toch vermakelijke rel weer natuurlijk rondom het joodse ijsmerk opgericht door Ben Cohen and Jerry Greenfield dat zich al vanaf 2017 tegen o.a. het migratievraagstuk en BLM aan bemoeit. En vanaf gister bevond Amstelveen aan Zee zich in het draadkruis. "We believe it is inconsistent with our values for Ben & Jerry’s ice cream to be sold in the Occupied Palestinian Territory (OPT). (...) We have a longstanding partnership with our licensee, who manufactures Ben & Jerry’s ice cream in Israel and distributes it in the region. We have been working to change this, and so we have informed our licensee that we will not renew the license agreement when it expires at the end of next year. Although Ben & Jerry’s will no longer be sold in the OPT, we will stay in Israel through a different arrangement."

Ja, dat zal wel weer voor dappere maatschappelijke betrokkenheid doorgaan ergens op een Unilever market pitch meeting. Maar de zogeheten 'licensee' denkt hier dus het zijne van. "We blijven verkopen in heel Israël en zullen niet bezwijken voor de druk en boycot van Unilever en Ben & Jerry's Global. IJs is geen onderdeel van de politiek. We roepen Israëli's op om Israëlische producten te blijven kopen die honderden arbeiders in de zuidelijke regio ondersteunen".

Ook Bibi en Bennett hebben bedenkingen, de zittend premier heeft Unilever gewaarschuwd actie te ondernemen en een vrouwelijke 'cabinet minister' gooit een halve liter demonstratief weg. Al die ellende na de breek.

Had waar kunnen zijn!

De stellingname

De repliek