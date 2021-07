Na meerdere schermutselingen op twitter on proxy-aanvaringen in columns en interviews nu dus eindelijk een dubbelinterview waarin ze het niet met elkaar eens zijn. Asha (38, BMI 40+) studeerde psychologie, communicatiewetenschappen en is 'wetenschapsjournalist'. Janneke Wittekoek (52, BMI 24) - een beetje de Inge de Bruijn van de geneeskunde - "studeerde gezondheidswetenschappen in Maastricht, promoveerde in Amsterdam op de biologie van de vaatwand – verkeerd cholesterol en andere risicofactoren op vaataandoeningen – en studeerde intussen geneeskunde" is cardioloog en eigenaar van de HeartLife-klinieken in Leidsche Rijn. De twee zijn het oneens over de aard en ernst van overgewicht, ook wel "dik-zijn" volgens Asha, ook wel "gezellig" volgens ons zelf.

Het onderstaande fragment toont wel zo'n beetje aan waar de schoen wringt, en het is weer weinig verrassend allemaal. Wittekoek wil aandacht besteden aan overgewicht omdat het een riskante toestand van het lichaam is. Asha wil het er vooral niet over hebben omdat het stigmatiserend is. En ja, het is inderdaad stigmatiserend, maar toch moet er over gepraat worden.

Onderstaande fragmentje over of obese reizigers een grotere stoel moeten krijgen in het vliegtuig. En we durven het bijna niet te vragen, maar voor extra bagage moet je ook bijbetalen. Zou er volgens Asha voor deze stoel dan ook meer gerekend mogen worden?

"Er kwam een fietser voorbij, die gaf haar een duw en zei: ‘Vet varken, met je gore legging’." Dit durven we te betwijfelen, maar goed hè, believe women. En laten we het inderdaad een keer over het kapitalisme hebben i.p.v. overgewicht, want daar hoor je nou nooit niemand over.

Opvallend veel spookrijders op de medische route van Asha & Familie. Maar het grote voordeel van obees zijn: je hebt wel altijd een onderwerp voor je column.

