Het kinderspeelgoed waarvan u nog niet wist dat u het wilde hebben: de Block 19. Een vrolijk gekleurd pistooltje waar u LEGO-blokjes op kunt plakken en die eveneens is voorzien van een speels LEGO-vizier. Onderhuids is het echter gewoon een Glock 19 (9mm, semi-auto), dus qua vuurkracht blijft u niet achter als u op premiervormige doelwitten knalt tijdens het FvD-bedrijfsuitje. Ideaal voor kinderen die vinden dat luchtdrukwapens niet genoeg schade aanrichten binnen de familie. De gunknutselaars van Culper Precision willen met dit kunstwerkje laten zien dat wapens voor iedereen zijn en niet alleen voor wannabe-Rambo's in camouflagekleding. Nou, ze zijn geslaagd hoor, want dit is een wapen dat u vol trots aan u vrienden laat zien. Op school bijvoorbeeld. LEGO zelf is er iets minder blij mee en stuurde een cease and desist richting Culper. Een beetje kinderachtig van een bedrijf dat zelf groot is geworden met voetmoordende martelsteentjes.