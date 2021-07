Ja fijn die Ederveen productie, mooi ook met de muziek van Deep Forest.

In die tijd was ik als liberaal ook tientjeslid van de VPRO, gewoon omdat ze lekkere controversiele TV maakten die niet door de massa begrepen werd. En om het tegengeluid; juist tegenstelling van standpunten inbrengen om de discussie te ontlokken en daarmee tot een consensus te komen.

Ik ben al lange tijd weg bij de VPRO omdat de teloorgang eind jaren '90 begon. Controverse en discussie mag niet meer, net als tegenmacht in de politiek. We moeten allemaal hetzelfde vinden en wie daarvan afwijkt, die wacht uitsluiting. Ook allemaal politiek en activisme gebaseerd op principes waar je in de basis niet echt tegen kunt zijn zoals een gezond leefklimaat, gelijkheid etc. Dus als je er wat tegenin brengt heb je moreel al verloren zonder dat je argumenten zijn gehoord.

Mijn afscheid van de VPRO was met pijn in het hart, want er was geen alternatief. Tot GS geboren werd en ik daar vanaf dag 1 heerlijk kon genieten van de recalcitrante berichten. Eindelijk weer controverse en tegendraadsheid, op een gebalanceerde manier tegen wit/zwart/links/rechts/boven/onder.

Uiteraard zien de deugers die in de hoek gezet worden dat anders en dat geeft precies het probleem weer. Van enige zelfreflectie is geen sprake en/of ze kunnen dat simpelweg niet meer omdat ze de fundamenten van discussie/debat niet meer begrijpen.

Het ergste is ook dat de VPRO in deze Gaag-gate zelf niet herkent hoe journalistiek fout ze zitten. Natuurlijk heeft die programmamaker een in eigen beleving onfhankelijke productie afgeleverd. Iedereen om hem/haar (?) heen is groen gekleurd, D66 danwel GL, dus er zal geen bijsturing nodig zijn en tegengeluid is ook niet te horen.

Enfin ik blijf me verwonderen hoe een ooit zo progressief VPRO precies geworden is waar ze tegen streden. Alle kracht, eerlijkheid en onbevangenheid is eruit. En sinds GS los is van de Telebelg betaal ik weer met liefde een jaarlijks bedrag om deze echt onafhankelijke en kritisch progressieve stroming levend te houden.

Dank jullie wel voor het lezen van deze vrijzinnige tegel, nu ga ik F1 kijkon!