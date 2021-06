Zwitserland brak onlangs onderhandelingen met de EU af over verdere uitbreiding van de interne markt-samenwerking. Brussel wilde simpelweg te veel in ruil voor Zwitserse toegang. In de Azijnbode heet dat "een stille revolutie" die wordt geweten aan de "conservatieve regering" en het negatieve oordeel daarover wordt vermomd als een vraag: "Wat bezielt de Zwitsers?"

Als je die "vraag" nog moet stellen, heb je een paar afslagen gemist de afgelopen jaren. De EU, feitelijk pas begin jaren negentig opgericht, is een politiek instituut dat al drie decennia driftig op zoek is naar legitimiteit in de vorm van een liefhebbend volk. Het Europees parlement is een nepparlement van derderangs alcoholisten en graaiers die ja knikken op alles wat de ongekozen Commissie zegt en boos kijken naar iedereen met kritiek op de EU. Als die kritiek substantie krijgt via "Nee"-stemmen in diverse referenda, dan gaan die stemmen gewoon door de shredder.

Er is na de eeuwwisseling een munt ingevoerd op politieke gronden die nu voor grote monetaire problemen zorgt omdat zwartgrijze contante economieën niet met witgrijze girale economieën te verenigen zijn. Schuldenbergen worden afgedwongen communicerende vaten tussen Noord en Zuid en indien nodig worden democratische regeringen omvergeworpen met sancties. Tegelijkertijd worden ondemocratische, onderontwikkelde en nog veel corruptere landen in het verre oosten van Europa langzaam ingelijfd met associatieverdragen.

De vrijhandelszone wordt ook steeds meer gepolitiseerd om de EU meer macht te geven, zonder daarvoor het vervelende hobbeltje van "democratische instemming van de lidstaatbevolkingen" te hoeven nemen: "Wat de Europese Unie hier eigenlijk gedaan heeft, is een onderhandeling over het wegwerken van handelsbarrières misbruiken om de macht van het eigen regelgevende apparaat uit te breiden. Jammer genoeg is dit een tendens aan het worden op Europees niveau, aangezien de EU met haar nieuwe internationale handelspolitiek nu ook allerlei standaarden en voorwaarden aan handel drijven wil gaan koppelen", aldus Belgisch EU-watcher Pieter Cleppe vorige week. Dus zelfs de handelsvoordelen verdwijnen en worden opgeslokt in een moeras van regels, eisen en mores.

De EU is een instituut waar Timmerfrans niet de baas van werd, waarop er op ondemocratische wijze een nieuwe functie voor hem verzonnen werd die nagenoeg oncontroleerbaar is, waar ongekende bedragen die gaan oplopen tot duizenden miljarden in gepompt wordt en die op basis van voornamelijk morele blaaskakerij tot het belangrijkste ambt allertijden ooit is opgeblazen: Frenske is dé Europese klimaatpaus en we dienen allemaal te knielen voor de man met de meest beroerde verhouding tussen airmiles en aantal op hem uitgebrachte stemmen bij verkiezingen.

Vorig jaar nog waren de Zwitsers niet tegen vrij(er) reizen voor mensen & personeel tussen de EU en het neutrale Alpenland. Per referendum bepaald, dus gedragen door het volk. Maar de Zwitsers willen niet hun volledige soevereiniteit uitruilen tegen bepalingen, dictaten en gecentraliseerde onmacht vanuit Brussel - die willen controle over hun eigen democratie. Zoals het hoort, in een gezond en zelfdenkend land. In Zwitserland hebben ze bovendien ook televisie en kranten, daar zien ze heus wel hoe kleinzielig en bekrompen met de Britten wordt omgesprongen sinds die - democratisch! - besloten zichzelf op veiligere afstand van Brusselse bemoeienis met hun politieke zelfbestuur te zetten.

De vraag is niet wat de Zwitsers bezielt om verdere samenwerking met Brussel op een lager pitje te zetten. De vraag is wat ons bezielt dat we ons steeds verder laten assimileren door een regime zonder land en zonder werkelijke democratisch mandaat, dat vanuit centralistische systeemtorens zonder stembussen onze soevereiniteit steeds verder erodeert en vervangt door opgelegde overtuigingen die het gros van het volk - blijkens meerdere referendumuitslagen - helemaal niet wil en niet deelt.

Vanavond om 17u is er een Kamerdebat over de aankomende EU-top van eind deze week. Daarin kun je alle kartelpartijen weer horen klappen als zeeleeuwen voor verdergaande centralisering van identiteitsbewijzen, coronapaspoorten en digitale rijbewijzen, en onderliggend voor transferunies, klimaatactie en handelsdwang. Want wij zijn helaas geen Zwitserland. Wij liggen op onze rug voor een regime dat alleen bestaat van ons geld en bij de gratie van zichzelf. En ze zullen alleen maar dwingender worden.