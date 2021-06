"Eindelijk is er bewijs dat men op het hoogste niveau alles wist, en dus opzettelijk handelde. Dat vraagt om een heroverweging om tot een strafrechtelijk onderzoek over te gaan"

Komende week gaat de teller door de 100 dagen heen. Beetje vreemd, want het demissionaire kabinet won genoeg zetels om direct door te regeren. Je zou zelfs denken dat in tijdens van crisis desnoods een coalitie van nationale eenheid gevormd wordt. Informateur Hamer wist te melden dat men het op de meeste inhoud allang eens is, het gaat dus louter om de poppenkast.

Helaas vechten D66 en ChristenUnie elkaar de tent uit rond uw voltooide leven. D66 diende in strijd met het regeerakkoord toch een wetsvoorstel in, zelfs de artsen zijn tegen. D66 wil dat onderwerp graag buiten een nieuw regeerakkoord om afhameren, de ChristenUnie weigert deel te nemen aan een nieuw kabinet onder leiding van Magere Hein.

PVV, FvD en andere partijen worden uitgesloten. De VVD wil niet regeren met twee linkse partijen samen, PvdA en GroenLinks willen alleen samen. De stoelendans loopt vast. De partijen die tien jaar aan ongekend onrecht hebben gedoogd, en nu twee jaar niet hebben opgelost, gaan nu plotseling principieel doen tijdens de formatie.

Een proces wat verder bemoeilijkt wordt met partijen vol in de campagnemodus. Het nationaal programma onderwijs van 8,5 miljard loopt vast op het lerarentekort. De klimaattransitie loopt vast op een gebrek aan vaklui. Het demissionair kabinet probeert uit alle macht Sinterklaas te spelen, wat zonder personeel helaas eindigt met een eenzame demente bejaarde op een schimmel.

Mark Rutte gisteren tijdens de coronapersconferentie: “We zetten de grootste stappen in Europa terwijl we qua aantal besmettingen nog steeds aan de top staan.” Hij is trotser op zijn wanbeleid dan Donald J Trump. Voor de zomer juichen, na de zomer het gelach betalen. Zuip zolang het kan: de kater komt later! Al dit lastminute micromanagement geeft vooral extra onzekerheid.

De premier keek niet naar de problemen die nu spelen in het twee keer zo goed gevaccineerde Verenigd Koninkrijk. Positieve testen zijn daar gestegen in bijna droog en nogal warm weer. De delta-variant steeg zelfs met 79% in een week en vormt nu 90% van het totaal. Verdubbelt ongeveer iedere week. Regeren is vooruitzien, helaas zit de andere kant van de Noordzee al voorbij hun horizon.

De vaccinatiecampagne blijkt pas weken na de tweede prik adequate bescherming te geven tegen deze nieuwe delta-variant uit India. Laat de ministers liever dat netjes benadrukken, in plaats van de indruk te wekken dat het allemaal al weer meevalt en alles weer kan. De helft van de bevolking is deels gevaccineerd, jonge volwassen en kinderen zoeken het maar weer uit.

Hugo de Jonge rent van vaccinatie naar vaccinatie, van fotomoment naar fotomoment om het beeld te cultiveren dat hij eigenhandig de draak uit Azië bevochten en geslacht heeft. Er moet zo veel mogelijk getest worden, want daar heeft hij ruim een miljard aan uitgegeven. De 9 miljoen van Sywert is kleingeld. Hugo vergeet dat vaccineren goedkoper is dan testen hoe het misgaat.

Je kan discussiëren of dit virus een biologische aanval was, laten we alvast concluderen dat het handig is ons ietsje beter op zo`n ramp voor te bereiden. Besparen op defensie is een beetje dom. Sinds 1990 kennen we de fundamentele methode voor mRNA vaccins, al langer voor vector-vaccins, vaccinatie is een duizenden jaren oud principe.

Dus Mark & Hugo, hoe gaan we genoeg vaccins produceren voor de hele wereld? Hoe gaan we dat sneller doen dan er nieuwe varianten ontstaan? Stel vaccineren wordt een jaarlijks feestje, hoe gaan we dat regelen? Want een klein dingetje is nogal zeker: er komt geen nieuwe lockdown om Rutte IV de kans te geven hun huiswerk in te halen.

Het is goed dat de IC-capaciteit tijdelijk wordt afgeschaald. Dan kan het huidige personeel uitzieken, bijkomen, zich voorbereiden op het wegwerken van wachtlijsten dankzij uitgestelde zorg en hopelijk ook nieuwe collega`s opleiden. Een besluit om de zwakste schakels in de zorgketen op te lossen, ligt er helaas niet.

Oud-CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt werd door Wobke Hoekstra weggezet als ziek. Lekker makkelijk als iemand kapotgemaakt thuiszit. Pieters analyse van 76-pagina's werd geparkeerd als het product van een zieke geest. Het document onderbouwt iedere stelling, inclusief bronvermeldingen en bewijs. Pieter Omtzigt kreeg ook nog even de schuld van het lek.

Er is geen moment besteed aan het oplossen van de genoemde problemen. Die 76-pagina's waren ook incompleet. Er ontbrak een explosieve memo die bewust was weggemaakt. Eindelijk is er bewijs dat men op het hoogste niveau alles wist, en dus opzettelijk handelde. Dat vraagt om een heroverweging om tot een strafrechtelijk onderzoek over te gaan.

Het is interessant hoe daar mee om wordt gegaan, binnen een week is het een non-issue, volledig van de radar. De Rutte-doctrine was ook in dit deel van de affaire springlevend. De beeldvorming is leidend, iedere vorm van falen is te maskeren. Zo lang mogelijk demissionair blijven lijkt wel een nieuwe methode om geen verantwoording af te leggen.

Deze crisis wordt op alle controversiële onderwerpen verlengd.