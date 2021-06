: Ken jij Chinese namen of woorden met een R? Japan heeft geen enkele moeite met de R; Hiroshima, Hara Kiri, Samourai, enz. Chinees kent volgens mij de R klank niet of nauwelijks. Grappig is wel dat ze in het Nederlands de R voor een L vervangen, maar in het Engels met een W. "I want... total concentwation. Show me how to bawk".